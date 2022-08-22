Организация Объединённых Наций призывает провести расследование и установить факты, стоящие за гибелью Дарьи Дугиной, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы призываем к проведению расследования для установления всех фактов, стоящих за гибелью госпожи Дугиной", — сказал Дюжаррик.
Ранее Федеральная служба безопасности РФ раскрыла убийство Дарьи Дугиной, которая погибла за рулём автомобиля в Одинцовском районе Подмосковья. По данным правоохранителей, установку и подрыв взрывного устройства в машине дочери философа Александра Дугина совершила гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Россию 23 июля и покинула страну после совершения преступления.
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