ООН призвала установить все факты, стоящие за гибелью Дугиной

Организация Объединённых Наций призывает провести расследование и установить факты, стоящие за гибелью Дарьи Дугиной, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы призываем к проведению расследования для установления всех фактов, стоящих за гибелью госпожи Дугиной", — сказал Дюжаррик.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ раскрыла убийство Дарьи Дугиной, которая погибла за рулём автомобиля в Одинцовском районе Подмосковья. По данным правоохранителей, установку и подрыв взрывного устройства в машине дочери философа Александра Дугина совершила гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Россию 23 июля и покинула страну после совершения преступления.