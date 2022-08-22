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Верещук: с подконтрольных Киеву частей ДНР было эвакуировано 10 тысяч граждан

Мир

Согласно заявлению украинского вице-премьера Ирины Верещук, порядка 10 тысяч граждан было эвакуировано с подконтрольной Киеву территории ДНР в начале августа. Такая информация появилась в украинском издании "Страна", ссылающегося на вице-премьера страны.

Верещук: с подконтрольных Киеву частей ДНР было эвакуировано 10 тысяч граждан

"Она (Верещук — Прим. ред.) уточнила, что по состоянию на сегодняшний день из Донецкой области после начала обязательной эвакуации выехали уже почти 10 тысяч человек", — сказано в Telegram-канале "Страны".

В первых числах августа Верещук оповестила о начале "обязательной эвакуации" жителей территорий ДНР, находящихся под контролем Киева. Вице-премьер уточнила, что эвакуация будет проходить до начала зимнего периода, а всего вывозу подлежат 220 тысяч украинцев.

Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник отреагировал на это сообщение, сказав, что "обязательной эвакуации", проводимая киевскими властями в ДНР — это ни что иное, как намерение делегитимизировать референдум на ставших свободными территориях.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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