Рогов: ВСУ пытались прорвать противовоздушную оборону Мелитополя трижды

Украинские военные в ночь на 22 августа минимум три раза попытались прорваться сквозь противовоздушную оборону, защищающую Мелитополь. Такую информацию предоставил 22 августа член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, выступая на радиостанции "Комсомольская правда".

"Сегодня ночью было минимум три попытки прорыва противовоздушной обороны Мелитополя. Летели ударные беспилотники, чтобы покошмарить мирный спящий город", — сказал Рогов.

Ранее в своём Telegram-канале Рогов сообщил, что украинские националисты продолжают террор по отношению к мирному населению Мелитополя. Представитель городской администрации рассказал о попытках украинских беспилотников наносить удары по гражданским объектам, которые не представляют собой никакой опасности.

Рогов считает, что таким образом украинская сторона пытается сорвать празднование Дня Государственного флага России.