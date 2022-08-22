Украинские военные в ночь на 22 августа минимум три раза попытались прорваться сквозь противовоздушную оборону, защищающую Мелитополь. Такую информацию предоставил 22 августа член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, выступая на радиостанции "Комсомольская правда".
"Сегодня ночью было минимум три попытки прорыва противовоздушной обороны Мелитополя. Летели ударные беспилотники, чтобы покошмарить мирный спящий город", — сказал Рогов.
Ранее в своём Telegram-канале Рогов сообщил, что украинские националисты продолжают террор по отношению к мирному населению Мелитополя. Представитель городской администрации рассказал о попытках украинских беспилотников наносить удары по гражданским объектам, которые не представляют собой никакой опасности.
Рогов считает, что таким образом украинская сторона пытается сорвать празднование Дня Государственного флага России.
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