Сивков о сроках освобождения Донбасса: не более месяца

Военный эксперт Константин Сивков дал свой прогноз по поводу возможных сроков окончательного освобождения Донбасса.

По мнению эксперта, если ВС РФ будут действовать такими же темпами, на это потребуется не больше месяца.

Сивков напомнил, что действовать быстрее российские военные не могут, чтобы не нанести ущерб гражданским объектам и сберечь свой личный состав.

После того, как с освобождением Донбасса будет покончено, российская армия, вероятно, будет продвигаться в направлении Николаева и Одессы, а завершиться это наступление у границ Приднестровской Молдавской Республики. Параллельно российские силы будут действовать в направлении Харькова, Сум и Чернигова, считает эксперт.

"В глубине территории Украины нет достаточно серьезных укреплений, об этом свидетельствует тот факт, что в Днепропетровске администрация начала ускоренно эвакуировать документы", — добавил Сивков в разговоре с "Украиной.ру".