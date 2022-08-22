Активистки украинского движения Femen, которые оголили грудь во время фотосессии с Олафом Шольцем, заявили, что мотив акции заключался в нежелании канцлера Германии изменить свою политику в отношении России. Они возмущены тем, что Берлин до сих пор не осмелился ввести антироссийские санкции.
"Бывший канцлер Шредер до сих пор оправдывает отношения Германии с Россией, а канцлер Шольц не делает ничего, чтобы изменить курс", — цитирует сообщение Femen РИА Новости.
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