Активистки Femen объяснили "фотосессию" с Шольцем: "Против бездействия власти"

Активистки украинского движения Femen, которые оголили грудь во время фотосессии с Олафом Шольцем, заявили, что мотив акции заключался в нежелании канцлера Германии изменить свою политику в отношении России. Они возмущены тем, что Берлин до сих пор не осмелился ввести антироссийские санкции.

"Бывший канцлер Шредер до сих пор оправдывает отношения Германии с Россией, а канцлер Шольц не делает ничего, чтобы изменить курс", — цитирует сообщение Femen РИА Новости.