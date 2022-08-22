Генпрокурор, глава Минюста Польши Збигнев Зебро уличил руководителя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в обмане. Также представитель Варшавы назвал зампреда ЕК Веру Юрову "вредной чешкой".
Как подчеркнул польский министр, западные журналисты пытаются оправдать фон дер Ляйен. Еврокомиссия всё ещё не передала республике деньги для её восстановления после коронавирусной пандемии, отметил Зебро.
"Глава ЕК обманула польское правительство, польского премьера", — сказал генпрокурор в ходе пресс-конференции.
Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау призвал Германию больше себя ограничивать ради благополучия стран Евросоюза.
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