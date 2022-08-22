Леонков: ВКС РФ не может ликвидировать ВСУшников, как в Сирии

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, система механизированного управления войсками, которую российские лётчики отрабатывали в Сирии, сейчас используется в ходе спецоперации на Украине.

Благодаря этой системе боевые задачи решаются более эффективно, однако условия на Украине не позволяют ВКС РФ действовать по сирийскому образцу, отметил эксперт.

Кнутов объяснил, что в пустынной местности Сирии все цели отлично просматриваются с воздуха, в то время как на Украине обзор сильно осложняется лесистой местностью, которая позволяет ВСУшникам хорошо маскировать свою технику.

"Например, в сирийском небе наши самолёты работали с высоты в 6 километров и лётчики эффективно обрабатывали цели, которые в условиях пустынной местности были как на ладони. А на Украине — много "зелёнки", где противник хорошо маскирует объекты, и это представляет определённого рода сложности", — объяснил Леонков в беседе с "Украиной.ру".

Именно поэтому сирийский опыт не всегда помогает на Украине, заключил эксперт. Новые условия заставляют искать новые подходы и новую тактику.