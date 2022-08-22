Никулин про ботулотоксин: "Один из самых опасных органических ядов"

Военный эксперт, бывший член Комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин заявил, что ботулотоксин — это один из самых опасных органических ядов на планете.

Ранее появилась информация, что у Киева есть снаряды для гранатомётов с веществом, входящим в перечень запрещенных химических веществ ОЗХО — ботулотоксин. По словам эксперта, ботулотоксин выделяется анаэробными бактериями клостридиями, размножающимися в безвоздушной среде.

"Ботулотоксин поражает центральную нервную систему, и если человеку оперативно не вколоть антидот, тот обязательно погибнет от удушья, поскольку кислород перестанет поступать в клетки его организма", — сказал Никулин в беседе с ФАН.

Эксперт заметил, что США очень любят использовать ботулотоксин в военных целях, хоть он и запрещён всеми международными конвенциями. Никулин уверен, что Москве необходимо обратиться в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и добиться расследования этой ситуации. Однако добавил, что в настоящий момент результаты такого обращения будут малоэффективными.