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Президент Вучич заявил, что Сербия готова вмешаться для защиты сербов в Косово

Мир

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что силы НАТО обязаны поддерживать стабильность в Косово, иначе Сербия самостоятельно предпримет шаги для защиты косовских сербов.

"Мы спасём наш народ от преследований и массовых убийств, раз НАТО этого не хочет делать", — подчеркнул он.

Сербский лидер потребовал, чтобы албанские преступники перестали терроризировать северные регионы Косово и Метохии, где проживают сербы.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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