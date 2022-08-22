Президент Вучич заявил, что Сербия готова вмешаться для защиты сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что силы НАТО обязаны поддерживать стабильность в Косово, иначе Сербия самостоятельно предпримет шаги для защиты косовских сербов.

"Мы спасём наш народ от преследований и массовых убийств, раз НАТО этого не хочет делать", — подчеркнул он.

Сербский лидер потребовал, чтобы албанские преступники перестали терроризировать северные регионы Косово и Метохии, где проживают сербы.