Сенатор Ковитиди: переговоры с Украиной будут, но не с Зеленским

Завершиться спецоперация на Украине должна за столом переговоров, однако украинскую сторону будет представлять отнюдь не её нынешний лидер Владимир Зеленский. Такое мнение озвучила сенатор Ольга Ковитиди.

Парламентарий сделала такое заявление после слов Зеленского, сообщившего, что Киев вообще может отказаться от переговорного процесса с Россией после трибунала над украинскими военнопленными, который планируется провести в ДНР.

"У Зеленского свое восприятие, как у мухи, которая видит вверх ногами. Любые военные действия заканчиваются за столом переговоров, они будут происходить, я уверена в этом. Когда — это вопрос уже второй. Но участником этих переговоров, который принимает решение, будет отнюдь не Зеленский. Это он должен зарубить себе на носу", — сказала Ковитиди в беседе с "Известиями".

Ранее Зеленский заявил, что Киев намерен отказаться от переговоров с РФ из-за трибунала над пленными бойцами ВСУ в ДНР.