Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал предложение полностью ограничить выдачу виз гражданам России.
"Думаю, запретить въезд всем россиянам — плохая идея. Нам надо действовать более выборочно", — отметил политик во время конференции в Сантандере.
Как подчеркнул чиновник, ограничения нужно распространить на крупных предпринимателей из России. Также политик сказал, что некоторые граждане нашей страны хотят её покинуть.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал такие санкции Запада бредом.
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