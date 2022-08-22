NI: "Неважно, кто победит на Украине, Америка уже проиграла"

Независимо от того, кто победит на Украине, Соединенные Штаты окажутся в стратегическом проигрыше, уверен обозреватель The National Interest Рамон Маркс.

По мнению журналиста, из-за конфликта на Украине Россия будет выстраивать более тесные отношения с Китаем, Индией, Ираном, Саудовской Аравии и странами Персидского залива. Москва, по словам Маркса, отвернётся от Европы и Вашингтона и начнёт вместе с Пекином "разыгрывать свои карты".

"Точно так же, как президенты Ричард Никсон и Генри Киссинджер разыграли "китайскую карту", чтобы изолировать Советский Союз во время холодной войны, президенты Владимир Путин и Си Цзиньпин будут разыгрывать свои карты, пытаясь сдержать глобальное лидерство США", — пишет Маркс.

В ближайшие годы Китай и Россия будут инвестировать в расширение транспортировки нефти и газа, что позволит Москве стать основным поставщиком ископаемого топлива в Китай, пишет NI. Таким образом, Китай уменьшит свою зависимость от Ближнего Востока.

"Имея на своём заднем дворе преданного российского поставщика энергоносителей, Китай неизбежно получит больше стратегической гибкости в отношениях с Соединенными Штатами и их союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, и всё это в ущерб западным демократиям", — уверен Маркс.

Помимо Китая, Россия улучшает отношения с Индией. Ссылаясь на данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха, Маркс пишет, что Дели почти не покупала нефть у России до СВО, а сейчас страна импортирует более 760 000 баррелей в день.

"Увеличение продаж российского ископаемого топлива в Индию нанесёт ущерб усилиям США, Австралии и Японии, направленным на дальнейшее сближение Дели с демократическими странами Индо-Тихоокеанского региона", — пишет обозреватель.

Маркс уверен, что западные санкции дали обратный эффект, вызвав инфляцию. Перебои с поставками настолько серьёзные, что Брюссель сейчас пытается справиться с экономическими последствиями. Обозреватель напоминает своим читателям, что это не Москва, а Брюссель и Вашингтон первыми подняли вопрос о сокращении поставок нефти и газа из РФ.

"Соединенные Штаты больше не являются единственной доминирующей державой в мире", — подытожил Маркс.