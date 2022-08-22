Евросоюз и Североатлантический альянс могут прекратить поддержку Киева из-за проблем в экономической и энергетической сферах. Об этом сообщает CNN.
Автор материала Люк МакГи отметил, что единство ЕС и НАТО способно разрушиться в связи с подорожанием продовольствия и рецессией. По его словам, европейские лидеры пытаются найти способы выжить в холодный сезон без российских энергоресурсов. Он считает, что ближайшие месяцы будут тяжёлыми для жителей Европы.
"На этом фоне политикам трудно оправдать расходы на поддержку далёкой страны", — написал МакГи.
Обозреватель добавил, что сейчас оружие Запада помогает украинской армии "держаться" на фронте. Однако он подчеркнул: западные страны будут поставлять всё меньше военной техники, если конфликт затянется.
Как пояснил журналист, мировое сообщество уже начинает уставать от боевых действий на Украине. Конфликтная ситуация постепенно заходит в тупик, заключил обозреватель.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.