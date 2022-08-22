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Безпалько: слова Зеленского "последней черте" - повод для отказа от переговоров

Мир

У украинского президента Владимира Зеленского на самом деле нет стремления заключить с Россией мирное соглашение. Поэтому, назвав трибунал над украинскими военнопленными "последней чертой", он объяснил своё нежелание вступать в переговоры с РФ.

Безпалько: слова Зеленского "последней черте" - повод для отказа от переговоров

Такое мнение в разговоре с порталом LIFE выразил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

Эксперт назвал заявление Зеленского "дежурным", добавив, что впоследствии он придумает какой-нибудь другой повод для уклонения от переговоров с Россией.

"На самом деле это всё поводы. Зеленский вовсе не стремится к переговорам, он просто стремится объяснить какой-то части западного истеблишмента, почему он не идёт на переговоры. Скорее всего, он не идёт на переговоры не потому, что не хочет или считает их нецелесообразными, а по той простой причине, что ему не разрешают идти на переговоры те силы политические, которые этим конфликтом пытаются управлять", — объяснил Безпалько.

Эксперт убеждён, что Западу сейчас не нужно мирное разрешение украинского конфликта или уступки Киева. Западные страны мечтают как можно больше истощить Россию в финансовой, военном, человеческом и материальном плане, чтобы к моменту переговоров в будущем она стала более сговорчивой.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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