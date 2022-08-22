Польша оказала Украине помощь на сумму 3,7 миллиарда долларов

Польские власти и граждане передали Киеву 17 миллиардов золотых, то есть 3,7 миллиарда долларов.

Как подчеркнул глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик, граждане страны отправили властям Украины более 2,2 миллиарда долларов.

"Большая часть переданной властями суммы — это военная поддержка. Здесь звучали суммы свыше 7 миллиардов злотых", — сказал чиновник.