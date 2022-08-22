Уже осенью Германию ждут протесты из-за роста цен и наплыва беженцев

Немцы недовольны политикой властей в отношении беженцев с Украины на фоне энергокризиса. Накануне в городе Нойруппин был освистан канцлер Германии Олаф Шольц.

Уже осенью страну ждут крупные протесты, заверил проживающий в ФРГ блогер Станислав Майданский. Обыватели теряют терпение и всякую надежду на улучшение ситуации, отметил он.

Введённые против России санкции Евросоюза сокрушительным образом сказались на экономике Германии, но Берлин не торопится их отменять, а бундесвер и вовсе готовится к войне с РФ.

"В Восточной Германии более 60% не поддерживают какую-либо помощь Украине", — уточнил немецкий блогер в интервью Телеканалу "360".

По словам Майданского, в ФРГ всё больше людей, которые не верят в пропаганде Запада и берут информацию из альтернативных источников.

"Они понимают, что за Россией правда и ее победа уже неминуема", — добавил он.