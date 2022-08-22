Немцы недовольны политикой властей в отношении беженцев с Украины на фоне энергокризиса. Накануне в городе Нойруппин был освистан канцлер Германии Олаф Шольц.
Уже осенью страну ждут крупные протесты, заверил проживающий в ФРГ блогер Станислав Майданский. Обыватели теряют терпение и всякую надежду на улучшение ситуации, отметил он.
Введённые против России санкции Евросоюза сокрушительным образом сказались на экономике Германии, но Берлин не торопится их отменять, а бундесвер и вовсе готовится к войне с РФ.
"В Восточной Германии более 60% не поддерживают какую-либо помощь Украине", — уточнил немецкий блогер в интервью Телеканалу "360".
По словам Майданского, в ФРГ всё больше людей, которые не верят в пропаганде Запада и берут информацию из альтернативных источников.
"Они понимают, что за Россией правда и ее победа уже неминуема", — добавил он.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.