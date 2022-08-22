Военные преступники должны быть наказаны независимо от заявлений украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что подготовка к первому этапу трибунала подходит к завершению. По его словам, полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений, совершённых боевиками нацбатальона "Азов"*.
"Следственные органы работают. Сейчас от них зависит дата первого мариупольского трибунала", — сказал Пушилин.
Ранее Зеленский сообщил, что судебный процесс над украинскими военными станет для Киева "последней чертой" в контексте мирных переговоров между Россией и Украиной. Он также пригрозил отреагировать "быстро и однозначно" в случае проведения трибунала.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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