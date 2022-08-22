Пентагон похвалил ВСУ за мастерское использование HIMARS на поле боя

Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки заявил, что Вашингтон наблюдает "полное и абсолютное отсутствие прогресса у российских военных на поле боя", а Украина "искусно использует HIMARS".

"Прямо сейчас я бы сказал, что вы наблюдаете полное и абсолютное отсутствие прогресса у россиян на поле боя", — сказал он в ходе брифинга, на котором анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 775 млн долларов.

По словам чиновника Пентагона, Киев со знанием дела использует в спецоперации американские системы залпового огня в противостоянии с российской армией.

"Мы видим, как Украина мастерски использует HIMARS на поле боя. Эта способность вести огонь на дальние дистанции изменила — действительно изменила динамику на поле боя. Поэтому мы хотим убедиться, что Украина имеет стабильный поток боеприпасов для удовлетворения потребностей, и это то, что мы делаем этим пакетом", — заключил он.

Ранее сообщалось, что США сейчас работают на укрепление украинского авиапарка.