Форманчук: Зеленский пытается разговаривать с Россией в ультимативном тоне

Президент Украины Владимир Зеленский пытается разговаривать с Москвой в ультимативном тоне, однако таким способом невозможно урегулировать конфликтную ситуацию. Такое мнение выразил глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

По его словам, киевский режим проигрывает противостояние, поэтому Зеленский разными средствами старается продемонстрировать "уверенность" гражданам Украины и западным партнёрам. Такую стратегию Киева Форманчук назвал "бесполезной, тупиковой историей".

"Мне очень жаль, что Зеленский пытается разговаривать с Россией в ультимативном тоне. Сегодня у него такая ситуация, из которой тон ультиматумов не имеет выхода", — сказал глава ОП в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что президент Украины — заложник собственной политики. Форманчук подчеркнул: Россия может начать переговорный процесс только в том случае, если Украина готова подписать договор о капитуляции.

Ранее Зеленский заявил, что суд над украинскими военными станет "последней чертой" в контексте переговоров между Киевом и Москвой.