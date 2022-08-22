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Форманчук: Зеленский пытается разговаривать с Россией в ультимативном тоне

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский пытается разговаривать с Москвой в ультимативном тоне, однако таким способом невозможно урегулировать конфликтную ситуацию. Такое мнение выразил глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Форманчук: Зеленский пытается разговаривать с Россией в ультимативном тоне

По его словам, киевский режим проигрывает противостояние, поэтому Зеленский разными средствами старается продемонстрировать "уверенность" гражданам Украины и западным партнёрам. Такую стратегию Киева Форманчук назвал "бесполезной, тупиковой историей".

"Мне очень жаль, что Зеленский пытается разговаривать с Россией в ультимативном тоне. Сегодня у него такая ситуация, из которой тон ультиматумов не имеет выхода", — сказал глава ОП в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что президент Украины — заложник собственной политики. Форманчук подчеркнул: Россия может начать переговорный процесс только в том случае, если Украина готова подписать договор о капитуляции.

Ранее Зеленский заявил, что суд над украинскими военными станет "последней чертой" в контексте переговоров между Киевом и Москвой.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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