Глава МИД Финляндии Хаависто: конфликт на Украине может длиться годами

Ни Москва, ни Киев на сегодняшний день не в силах остановить украинский конфликт, поэтому он может длиться годами. Такое мнение выразил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

На координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий, организованной в Хельсинки, он отметил, что мировое сообщество должно подготовиться к продолжению боевых действий на Украине.

"Конфликт на Украине может длиться годами. Ни у Киева, ни у Москвы сегодня нет средств, чтобы его остановить", — сказал Хаависто.

Ранее министр иностранных дел Финляндии объяснил, почему его страна решила пополнить ряды НАТО. По его словам, власти государства обеспокоены вопросами собственной безопасности. Как пояснил Хаависто, Украина находится недалеко от Финляндии. Стране пришлось принять почти 30 тысяч беженцев, заключил руководитель внешнеполитическое ведомства.