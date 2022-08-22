Морозов: РФ готова к переговорам с Украиной, но не потерпит условий Киева

Москва открыта к переговорному процессу с Украиной, однако российская делегация не собирается вести диалог на условиях киевского режима. Об этом сообщил депутат Госдумы Олег Морозов.

В интервью РИА Новости он прокомментировал недавнее заявление украинского президента Владимира Зеленского, который пригрозил прервать мирные переговоры с РФ в случае начала судебного процесса над украинскими боевиками, участвовавшими в боевых действиях в Мариуполе.

Как пояснил парламентарий, Россию не интересуют эти угрозы. Он напомнил, что Москва публично озвучила цели специальной военной операции на Украине и не планирует от них отказываться. По его словам, у Киева есть лишь один вариант дальнейших действий — это мир на условиях РФ. При этом депутат подчеркнул: Россия готова к переговорам "на известных условиях" в любой момент.

"Киев об этом знает. Но условий со стороны Киева мы не потерпим и преступников будем судить", — отметил Морозов.