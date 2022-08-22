Посол Украины Мельник дал совет преемнику быть "милым, но неудобным" для Берлина

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который покинет ФРГ 14 октября, дал совет своему приемнику использовать двоякую стратегию с немецкими властями.

Уже долго время определяющей чертой киевского режима является двуличие. Это наглядно подтверждает ситуация с Запорожской АЭС, когда украинские власти на публике опасаются ядерной катастрофы, но в тоже время отдают приказы обстреливать ракетами атомную станцию.

В том же ключе Мельник посоветовал себя вести будущему украинскому послу в ФРГ.

"Ему нужно быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии к Украине, но в тоже время он должен оставаться неудобным и раздражительным и продолжать бросать вызов вялой немецкой политической элите", — пояснил дипломат в интервью немецкому агентству DPA.

Мельник напомнил, что европейцы всё больше устают от украинского кризиса, особенно на фоне опасений по поводу грядущей зимы. Потому его приёмник должен сделать всё, чтобы тема Украины не сходила с первых страниц местных изданий, и таким образом Киев не лишился поддержки Запада.