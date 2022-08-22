NI: необходимо реформировать НАТО для избавления от диктатуры США

НАТО пора отказаться от диктатуры США и предоставить странам-участникам альянса возможность решать судьбу своего континента самостоятельно. Об этом заявил юрист-международник Рамон Маркс. Он отметил, что украинский конфликт продемонстрировал, насколько может быть опасна зависимость Европы от Вашингтона.

"Это не изменится до тех пор, пока внешнеполитический истеблишмент США не избавится от укоренившегося за семь десятилетий убеждения, что только Вашингтон может возглавлять НАТО, обеспечивая военный костяк альянса", — считает Маркс.

Эксперт убеждён, что американское руководство должно позволить своим европейским союзникам взять на себя большую долю ответственности. США необходимо смириться с утратой лидирующей позиции на мировой арене, отмечает Маркс.

"Рано или поздно должно произойти разделение бремени в системе альянсов США, чтобы справиться с реальностью многополярного мира", — объяснил он в издании The National Interest (NI).