Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию вокруг Украины и ЗАЭС на этой неделе

Президент Турции Реджет Тайип Эрдоган намерен обсудить с лидером России Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины и Запорожской АЭС уже на этой неделе.

Как сообщает источник, переговоры пройдут в телефонном формате.

"Да, на этой неделе такие переговоры ожидаются. Темы ранее обозначил господин президент. Это ситуация на Запорожской АЭС и в целом само урегулирование украинского кризиса. Турция продолжает играть свою честную посредническую роль в этом конфликте, будучи единственной страной, которая завоевала доверие обеих сторон", — заявил источник агентства РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что сегодня в Будапеште планируется встреча Эрдогана с турецким кабмином, на которой обсудят детали уже состоявшихся переговоров с Владимиром Путиным и лидером Незалежной Владимиром Зеленским, по итогам визита президента Турции во Львов.