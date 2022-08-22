GT: Шольц посылает "хаотичные сигналы" о присоединению к антикитайскому альянсу

Берлин присоединяется к антикитайскому альянсу в Индо-Тихоокеанском регионе, оправив на военные учения Pitch Black, свои ВВС, что обернётся проблемами, заявили китайские аналитики. По их мнению, если ФРГ продолжит в том же духе, отношения с КНР рухнут.

По мнению аналитиков, канцлер Германии Олаф Шольц пытается удерживать баланс в отношении Китая и Запада, однако, участие ФРГ в военных учениях могут разрушить нейтралитет.

"Растущее военное присутствие Германии в Индо-Тихоокеанском регионе продемонстрировало расхождения внутри правительства Германии, послав "хаотичный сигнал" о его политике в отношении Китая", — заявили аналитики Global Times. — Германии приходится учитывать больше факторов, включая украинский кризис, отношения Китая с Россией и напряжённость в Тайваньском проливе".

По мнению аналитиков, военные учения Pitch Black призваны продемонстрировать Китаю "единство Запада" в контексте конфликта вокруг Тайваня. Они стартовали в пятницу. Всего в манёврах примут участие 16 государств, в том числе и США.