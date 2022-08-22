Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с кабинетом министров детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщили турецкие СМИ.
Известно, что кабмин соберётся в Будапеште уже сегодня.
"Будут обсуждаться события в экономике и последняя ситуация в контртеррористических операциях. Будут обсуждены переговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским", — передаёт турецкий телеканал TRT Haber.
Кроме того, разговор пойдёт о спецоперации на Украине в целом и "зерновом коридоре". По сообщению телеканала, что одной из тем, которая выйдет на первый план, станет экономика.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.