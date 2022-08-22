TRT Haber: Эрдоган обсудит с кабмином детали переговоров с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с кабинетом министров детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщили турецкие СМИ.

Известно, что кабмин соберётся в Будапеште уже сегодня.

"Будут обсуждаться события в экономике и последняя ситуация в контртеррористических операциях. Будут обсуждены переговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским", — передаёт турецкий телеканал TRT Haber.

Кроме того, разговор пойдёт о спецоперации на Украине в целом и "зерновом коридоре". По сообщению телеканала, что одной из тем, которая выйдет на первый план, станет экономика.