Североатлантический альянс взял деструктивный курс на игнорирование "красных линий", обозначенных Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В беседе с "Известиями" он отметил, что НАТО рискует из-за такой политики, так как она может привести к дальнейшей эскалации вплоть до военного столкновения ядерных держав.
"Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших "красных линий" и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооружённого конфликта является в высшей степени рискованным", — сказал дипломат.
Рябков также напомнил, что на фоне украинского кризиса государства, обладающие атомным арсеналом, должны придерживаться постулата о недопустимости боевых действий. Этот постулат, указал замглавы МИД РФ, приобрёл дополнительную значимость в связи с напряжённой ситуацией в мире.
Он добавил, что Россия допускает применение ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах для ответа на агрессию.
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