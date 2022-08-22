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Deccan Herald: Индия и РФ могут взаимно признать платёжные системы "Мир" и RuPay

Мир

Власти Индии и России могут уже в ближайшее время признать платёжные системы друг друга. Об этом пишет Deccan Herald.

Deccan Herald: Индия и РФ могут взаимно признать платёжные системы "Мир" и RuPay

По информации издания, речь идёт о системах "Мир" и RuPay. В статье сказано, что этот вопрос обсуждался во время недавнего визита в Москву советника по нацбезопасности Индии Аджита Довала. Он проводил переговоры с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым, вице-премьером, главой Минпромторга Денисом Мантуровым и другими российскими чиновниками.

"Взаимный приём "Мир" и RuPay позволит российским туристам в Индии и наоборот беспрепятственно совершать платежи с помощью этих карт", — подчёркивается в материале.

Deccan Herald также отмечает, что Индия и Россия продолжают размышлять о создании новой финансовой системы, на которую не смогут влиять западные санкции, утверждённые в отношении Москвы.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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