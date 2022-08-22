Американский президент Джо Байден игнорирует мнения профессионалов, что обернулось "чудовищной" внешнеполитической катастрофой для США. Об этом пишет American Thinker.
Автор материала Джек Макферрин подчеркнул: вывод из Афганистана войск США и последующее падение афганского правительства доказывают, что Байден действительно склонен к односторонним действиям.
"Его решения, связанные с Афганистаном, обернулись, вероятно, самой чудовищной внешнеполитической катастрофой с момента неудачной попытки главы Картера спасти людей во время кризиса с американскими заложниками в Иране", — считает обозреватель.
По его словам, репутация Штатов в мире серьёзно пошатнулась из-за того, что Байден действовал лишь по своему усмотрению в отношении Афганистана. Как пояснил Макферрин, американский лидер игнорировал взгляды и рекомендации военных экспертов, членов Конгресса США, чиновников и советников. Он уверен, что именно поэтому афганская история — один из самых "позорных" эпизодов в истории Соединённых Штатов Америки.
Байден, указал журналист, склонен брать все дела в собственные руки даже внутри государства. Это вызывает тревогу, заключил Макферрин.
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