American Thinker: поведение Байдена обернулось "чудовищной" катастрофой для США

Американский президент Джо Байден игнорирует мнения профессионалов, что обернулось "чудовищной" внешнеполитической катастрофой для США. Об этом пишет American Thinker.

Автор материала Джек Макферрин подчеркнул: вывод из Афганистана войск США и последующее падение афганского правительства доказывают, что Байден действительно склонен к односторонним действиям.

"Его решения, связанные с Афганистаном, обернулись, вероятно, самой чудовищной внешнеполитической катастрофой с момента неудачной попытки главы Картера спасти людей во время кризиса с американскими заложниками в Иране", — считает обозреватель.

По его словам, репутация Штатов в мире серьёзно пошатнулась из-за того, что Байден действовал лишь по своему усмотрению в отношении Афганистана. Как пояснил Макферрин, американский лидер игнорировал взгляды и рекомендации военных экспертов, членов Конгресса США, чиновников и советников. Он уверен, что именно поэтому афганская история — один из самых "позорных" эпизодов в истории Соединённых Штатов Америки.

Байден, указал журналист, склонен брать все дела в собственные руки даже внутри государства. Это вызывает тревогу, заключил Макферрин.