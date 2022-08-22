The Hill назвала условие возвращения Аляски к России: когда ад замёрзнет

Есть только одно условие, при котором Аляска снова станет частью России. Такую уверенность выразила американо-канадская журналистка Дайан Фрэнсис в статье в для журнала The Hill.

Россия в последние годы уделяет большое внимание развитию Арктики, отмечает автор публикации. По её мнению, длительное игнорирование этого факта Вашингтоном позволило Москве серьёзно закрепиться там.

Власти России делают большую ставку на Северный морской путь, так как он обеспечивает судоходную связь между Европой и Азией, напомнила журналистка.

При этом север Канады практически не заселён, а правительство страны заблокировало разработку огромных запасов нефти и газа, открытых в Арктике в 1980-х годах, добавила она.

Автор материала заметила, что северное побережье РФ, наоборот, освоено гораздо лучше: там есть города и плавучий ядерный реактор. Москва ведёт разведку нефти и заявляет, что ей принадлежит большая часть подводного континентального шельфа, простирающегося под Северным Ледовитым океаном.

В итоге Фрэнсис приходит к выводу, что Аляска может вернуться в состав России только при одном условии.

"Это произойдёт, когда ад замёрзнет", — заключила автор издания.