Asahi: Япония намерена улучшить средства перехвата гиперзвуковых ракет

Японские власти намерены модернизировать средства раннего предупреждения перехвата гиперзвуковых ракет. Кроме того, согласно информации Министерства обороны страны, в ведомстве хотят в разы увеличить количество числа ракет-перехватчиков.

Так, информационно-управляющая система Aegis сможет обнаружить снаряд, направленный на Японию, на большой удалённости, а перехватчики уничтожат цель.

"Если ракета должна упасть в Японии, ракета-перехватчик, установленная на эсминцах с боевой информационно-управляющей системой Aegis, уничтожит её за пределами атмосферы, или же ракеты-перехватчики на суше перехватят её у земли", — цитирует сообщение Минобороны Японии Asahi.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление японских властей о том, что страна намерена увеличь количество крылатых ракет большой дальности до тысячи единиц. Как пояснили в военном ведомстве страны, такое решение было принято на фоне нестабильной ситуации вокруг Тайваня.