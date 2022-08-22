Японские власти намерены модернизировать средства раннего предупреждения перехвата гиперзвуковых ракет. Кроме того, согласно информации Министерства обороны страны, в ведомстве хотят в разы увеличить количество числа ракет-перехватчиков.
Так, информационно-управляющая система Aegis сможет обнаружить снаряд, направленный на Японию, на большой удалённости, а перехватчики уничтожат цель.
"Если ракета должна упасть в Японии, ракета-перехватчик, установленная на эсминцах с боевой информационно-управляющей системой Aegis, уничтожит её за пределами атмосферы, или же ракеты-перехватчики на суше перехватят её у земли", — цитирует сообщение Минобороны Японии Asahi.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление японских властей о том, что страна намерена увеличь количество крылатых ракет большой дальности до тысячи единиц. Как пояснили в военном ведомстве страны, такое решение было принято на фоне нестабильной ситуации вокруг Тайваня.
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