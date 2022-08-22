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Американцы назвали Украину бездонной "чёрной дырой": ничего не возвращается

Мир

Американцев возмутили заявления властей США о новых поставках вооружения на Украину и финансовой помощи. По мнению пользователей Сети, сколько бы Вашингтон ни вкладывал в Незалежную, Киеву всё мало.

Американцы назвали Украину бездонной "чёрной дырой": ничего не возвращается

Так, комментаторы отреагировали на сообщение о том, что Вашингтон обязался оказать Украине военную помощь на сумму 25,2 миллиарда долларов

"Украина была и является просто пустой тратой денег, миллиардов и миллиардов. Это, по сути, чёрная дыра с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым всё, деньги, вооружения или люди, просто исчезают", — написал пользователь под соответствующей статьёй Newsweek.

"Байдену нужно накачивать Украину деньгами, чтобы украинцы никогда не выдали нам все подробности о его с (сыном Байдена — Прим. ред.) Хантером преступлениях в этой стране", — предположил ещё один комментатор.

Читатели усомнились, что вся помощь, которая якобы направляется в адрес Киева, действительно доходит до Украины.

"Эти деньги питают наш военно-промышленный комплекс для производства нового оружия и так далее для вооружённых сил США", — резюмировали читатели.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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