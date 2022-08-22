Бывшая звезда НБА Деннис Родман намерен приехать в Россию, чтобы помочь добиться освобождения игрока WNBA Бритни Гринер, которую приговорили к девяти годам заключения в российской тюрьме за попытку контрабанды наркотиков.
По словам Родмана, он не единожды выступал "посредником" в переговорных процессах между странами и теперь намерен приехать в Россию.
"Бывший игрок НБА заявил, что он "хорошо знает Путина" и уверен, что сможет вести переговоры с российским лидером", — пишет The Hill.
Когда конкретно экс-звезда НБА намерен вылететь в Москву не уточняется, однако известно, что визит запланирован уже на этой неделе.
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