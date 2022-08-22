Правительство Великобритании призвало граждан отключать "ненужные" электроприборы от сети во время наибольшей нагрузки. За такую экономию людям пообещали выплаты за каждый непотраченный киловатт-час.
Согласно информации, британцев призвали выключать из розеток:
За каждый сэкономленный киловатт-час британцам обещают выплачивать до шести фунтов. Период наивысшей нагрузки определили с 17.00 до 20.00.
"Мы разрабатываем новую услугу, которая будет доступна потребителям в течение всей этой зимы", — цитирует Daily Express представителей энергетических компаний.
Ожидается, что подобный механизм намерены ввести в стране к началу ноября.
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