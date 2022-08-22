Daily Express: британцам пообещали поощрение за экономию энергии

Правительство Великобритании призвало граждан отключать "ненужные" электроприборы от сети во время наибольшей нагрузки. За такую экономию людям пообещали выплаты за каждый непотраченный киловатт-час.

Согласно информации, британцев призвали выключать из розеток:

стиральные и посудомоечные машины,

игровые консоли,

телевизоры,

микроволновки.

За каждый сэкономленный киловатт-час британцам обещают выплачивать до шести фунтов. Период наивысшей нагрузки определили с 17.00 до 20.00.

"Мы разрабатываем новую услугу, которая будет доступна потребителям в течение всей этой зимы", — цитирует Daily Express представителей энергетических компаний.

Ожидается, что подобный механизм намерены ввести в стране к началу ноября.