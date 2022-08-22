Blick: США мнят себя спасителями ЕС, поставляя дорогой газ Европе

Американские компании, которые продают газ в Европу, зарабатывают на проблемах ЕС, заявили швейцарские аналитики. Согласно данным, доля поставок ПСГ из США в европейские страны выросла с 20 до 60 процентов.

"Трейдеры и энергетические компании получают до 200 миллионов долларов прибыли на поставку американского природного газа в Европу", — заявили аналитики газеты Blick.

По их мнению, ни о каком "альтруизме" не идёт и речи. Штаты просто выкачивают деньги из Европы, прикрываясь "спасением мира", тогда как разница в цене на топливо на континентах огромна.

"США изображают из себя спасителей", — резюмировали авторы Blick.