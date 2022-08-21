Германия игнорирует просьбы Киева о дополнительных поставках вооружения

ФРГ уже несколько месяцев не реагирует на просьбы Владимира Зеленского организовать дополнительные поставки оружия на Украину.

Как сообщает Die Welt, Киев попросил прислать на Украину технику, которую ей уже предоставляли ранее – самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и ракетные системы залпового огня Mars II. Власти Незалежной объяснили, что нуждаются также в танках и бронемашинах.

Концерн Rheinmetall поддержал прошение Украины и пообещал в короткие сроки произвести 100 боевых машин пехоты Marder и 88 танков Leopard 1 стоимость около €268 млн.

Немецкое правительство не поддержало данные договорённости.

Ранее сообщалось, что впервые с начала спецоперации на Украине Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и Польша не дали новых обещаний оказывать ВСУ военную помощь.