Кадыров проинформировал о полном освобождении города Пески: «Очищен»

Согласно сообщению главы Чечни Рамзана Кадырова, населённый пункт Пески недалеко от Донецка полностью очищен от ВСУшников, которые, по его словам, оттуда поспешно бежали, бросив военную технику.

"Пески освобождён! Посёлок под Донецком, в котором располагались украинские оккупанты, очищен от бандеровских формирований, сейчас его заняли союзные войска. ВСУшники ретировались спешно и налегке, побросав боеприпасы", — сообщил Кадыров в своём Telegram-канале.

Чеченский лидер добавил, что союзным силам потребуется ещё немного времени, чтобы очистить посёлок от мин и найти схроны, оставленные противником. После этого местные жители будут снова иметь возможность вернуться к нормальной, мирной жизни.

"Нацики специально оставляют после себя немалое количество "секретов", от которых страдает в первую очередь гражданское население", — отметил Кадыров, пообещав эти "секреты" найти и обезвредить в самом ближайшем будущем.

Освобождение Песок позволило на несколько километров "отодвинуть" украинские войска от Донецка, добавил глава Чечни.