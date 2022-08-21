Yomiuri: Япония планирует принять на вооружение тысячу крылатых ракет

Правительство Японии рассматривает возможность увеличить количество крылатых ракет большой дальности до тысячи, сообщают японские СМИ.

Согласно информации, такое решение может быть принято на фоне ситуации вокруг Тайваня.

"С учётом обстановки вокруг Тайваня, ракеты предполагается разместить, по большей части, в регионе между островами Нансэй и островом Кюсю. Целью является сокращение "разрыва" в числе стоящих на вооружении ракет с Китаем, который обладает большим числом баллистических ракет",- пишет японское издание Yomiuri.

Согласно информации, Япония планирует принять на вооружение ракеты раньше намеченного срока на два года, уже в 2024 году.