InsideOver: "Кинжалы" в Калининграде заставят Запад дрожать

Россия собирается развернуть в Калининграде истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Этот манёвр должен заставить дрожать Запад. Такой вывод сделал итальянский журналист Дэниэль дель Орко в статье издание InsideOver. Пересказ представила "ПолитРоссия".

Переброска в Калининградскую область носителей "Кинжалов" должна стать сигналом для Запада, считает автор публикации. Он отметил, что давно уже идёт военное усиление этого анклава России.

Эксперт напомнил о развёртывании там шесть лет назад комплексов "Искандер" и системы ПВО, а также самолётов Су-27 и Су-24. Теперь же в Калининградской области появились и МиГ-31 с "Кинжалами", способными менее чем за одну минуту долететь до Берлина, Варшавы, Таллина, Риги и Вильнюса, заметил аналитик.

А если учесть дальность ракеты, которая составляет порядка 2 тысяч километров, целью для удара могут стать практически все столицы Старого света, полагает обозреватель.

"С ростом напряжённости отношений России с Североатлантическим Альянсом, вступлением в Швеции и Финляндии в НАТО, Калининград с его гиперзвуковыми ракетами должен стать территорией, которая заставит Запад дрожать", — заключил журналист.