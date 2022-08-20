Sohu: военная суперкомбинация Путина сулит огромные проблемы для США

На данный момент украинский конфликт имеет первостепенное значение для мирового сообщества. Западные страны во главе с Вашингтоном провоцируют Москву, усугубляя кризис около российских границ, заявили китайские эксперты.

По мнению аналитиков, США заняли свою позицию на мировой арене благодаря мощной армии, большому объёму денежных средств и современному вооружению, которым регулярно запугивают неугодные страны. Однако этот метод не помог Вашингтону на Украине, поскольку западное оружие в ходе военной спецоперации превращается в груду металлолома, заявили эксперты.

В Китае полагают, что президент России Владимир Путин несколько лет назад начал реализовывать военную суперкомбинацию, которая уже близка к завершению. Речь идёт о передаче в российские войска трёх видов вооружения для ударов с воздуха, моря и суши, аналогов которых в мире не существует.

"Путин готовит суперкомбинацию с российским оружием", — сообщили в китайском издании Sohu.

Несколько месяцев назад российские военные заявили о первом в мире боевом применении гиперзвукового оружия. С самолёта МиГ-31 был нанесён удар по военной инфраструктуре ВСУ новейшими ракетами "Кинжал". Более того, недавно Путин анонсировал скорую поставку в войска ещё двух уникальных боевых систем — межконтинентальных ракет "Сармат" и гиперзвукового противокорабельного комплекса "Циркон".

"США при всех своих возможностях не могут создать ничего подобного и это означает, что они начали проигрывать новую холодную войну с Россией, которую сами же и развязали", — заявили эксперты.