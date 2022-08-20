Зеленский: РФ может готовить на неделе "что-то особенно противное и жёсткое"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить на этой неделе "что-то особенно противное и жёсткое". Такие слова прозвучали в его вечернем обращении в субботу. При этом, что именно имеется в виду, он уточнять не стал.

Также украинский лидер сообщил об активной подготовке Киева к ряду событий на следующей неделе — Дню государственного флага, Дню независимости и Крымской платформе.

Судя по его словам, он надеется на скорое возвращение Крыма.

"В этом году Крымская платформа действительно особенная. В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина возвращается", — заявил Зеленский.

Он напомнил и о том, что впереди знаковый рубеж — полгода с начала российской спецоперации.