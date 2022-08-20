Американский канал NBC сообщает, что у военных ВСУ есть ракеты и дроны, но заканчиваются сапоги и футболки.
На огромном рынке под открытым небом у Чёрного моря покупатели ныряют в ржавые транспортные контейнеры, которые были переоборудованы в импровизированные армейские магазины. Там украинцы покупают за свои деньги обмундирование, обувь и тактическое снаряжение.
Бывший таксист Дмитрий Казмирчук, который стал добровольцем, рассказал телеканалу NBC, что украинским военным не хватает самого необходимого. На рынке он приобретал очки, перчатки и камуфляжные футболки для шести военнослужащих ВСУ в Донецке.
Михаил Подоляк, главный советник Зеленского, сказал NBC News, что украинские вооруженные силы нуждаются в постоянных пополнениях от союзников продовольствием, аптечками, транспортными средствами, средствами защиты, стрелковым оружием и боеприпасами.
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