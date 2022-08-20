NBC: у военных ВСУ есть ракеты и дроны, но заканчиваются сапоги и футболки

Американский канал NBC сообщает, что у военных ВСУ есть ракеты и дроны, но заканчиваются сапоги и футболки.

На огромном рынке под открытым небом у Чёрного моря покупатели ныряют в ржавые транспортные контейнеры, которые были переоборудованы в импровизированные армейские магазины. Там украинцы покупают за свои деньги обмундирование, обувь и тактическое снаряжение.

Бывший таксист Дмитрий Казмирчук, который стал добровольцем, рассказал телеканалу NBC, что украинским военным не хватает самого необходимого. На рынке он приобретал очки, перчатки и камуфляжные футболки для шести военнослужащих ВСУ в Донецке.

Михаил Подоляк, главный советник Зеленского, сказал NBC News, что украинские вооруженные силы нуждаются в постоянных пополнениях от союзников продовольствием, аптечками, транспортными средствами, средствами защиты, стрелковым оружием и боеприпасами.