В районе крымского посёлка Оленёвка сработали системы ПВО

Поблизости от посёлка Оленёвка в Крыму сработали российские системы ПВО. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Крыминформ".

Уточняется, что в Оленёвке, располагающейся в Черноморском районе региона, в момент работы средств противовоздушной обороны проходил масштабный музыкальный концерт.

"Заграничные "друзья", видимо, тоже решили посмотреть. Но российские военные портят им картинку", — говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash уточнил, что система ПВО сработала два раза, поэтому отдыхающие на пляже и местные жители слышали два взрыва. При этом обстановка в районе осталась спокойной, никакой паники замечено не было.

Ранее сенатор Сергей Цеков отметил, что почти все хлопки, являющиеся следствием работы ПВО, являются перестраховочными, причин для беспокойства нет.