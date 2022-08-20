Поблизости от посёлка Оленёвка в Крыму сработали российские системы ПВО. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Крыминформ".
Уточняется, что в Оленёвке, располагающейся в Черноморском районе региона, в момент работы средств противовоздушной обороны проходил масштабный музыкальный концерт.
"Заграничные "друзья", видимо, тоже решили посмотреть. Но российские военные портят им картинку", — говорится в сообщении.
Telegram-канал Mash уточнил, что система ПВО сработала два раза, поэтому отдыхающие на пляже и местные жители слышали два взрыва. При этом обстановка в районе осталась спокойной, никакой паники замечено не было.
Ранее сенатор Сергей Цеков отметил, что почти все хлопки, являющиеся следствием работы ПВО, являются перестраховочными, причин для беспокойства нет.
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