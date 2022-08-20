Подоляк пояснил должность Арестовича: он советник всего офиса президента

Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк дал пояснение относительно скандальной информации, появившейся в украинском издании "Украиїнський Тиждень" ("Украинская неделя" — Прим. ред.). Заявление касалось украинского политика Алексея Арестовича, которого, как выяснилось, нет в списках никаких советников Зеленского — ни штатных, ни внештатных.

Подоляк уточнил, что Арестович числится у них "советником всего офиса вместе", ввиду его большой публичности.

"Арестович действительно не является ни советником главы офиса (Зеленского)… ни советником любого из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его… советником всего офиса вместе", — пояснил Подоляк в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что имени Арестовича нет в списке штатных или внештатных советников руководства офиса Зеленского.