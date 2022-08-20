Baijiahao: Путин жестко предупредил США, сообщив миру важную новость

Обозреватели китайского издания Baijiahao обратили внимание на "важное заявление" российского президента, которое, по их мнению, "серьезно повлияет на ситуацию в мире".

В материале отмечается, что далеко не все страны готовы мириться с навязываемой США "демократией", продвигая которую Вашингтон — "самопровозглашенная сверхдержава" — много лет разжигают конфликты по всей планете.

"Россия — единственная страна, которая не побоялась бросить вызов гегемону. Она привлекает единомышленников на всех континентах, объединяя их для противостояния США", — пишет Baijiahao.

И, выступая на открытии международного форума "Армия — 2022", отмечают авторы статьи, Владимир Путин сообщил важную новость:

"Он рассказал о готовности России предложить партнерам из Азии, Африки, Латинской Америки и других регионов самые современные виды вооружений, прошедшее обкатку в условиях реальных боевых действий".

По мнению китайских экспертов, Путин этим заявлением жестко предупредил Вашингтон:

Россия не только бросила вызов гегемонии США, но и будет поддерживать своих партнеров-единомышленников.