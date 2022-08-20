Разводжаев: цель атаки украинского БПЛА в Севастополе — создание инфоповода

По мнению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, украинская сторона, запустившая беспилотник на штаб Черноморского флота в Севастополе, хотела оказать на россиян психологическое воздействие на фоне отсутствия реальных побед на фронте.

Запуском этого дрона Киев, помимо попытки запугивания, киевские власти постарались создать инфоповод, который должен пойти им " в зачёт" как "очередная победа ВСУ", добавил губернатор.

"Цель-то понятна. Психологическое воздействие оказать, показать, что что-то получается. На фронте ничего не получается, ну вот хотя бы какие-то детские самолетики, на которых вилка нарисована, куда-то долетают, кого-то пугают. Пока кроме эффекта — информационного повода, который пытаются преподнести как некую великую победу, ничего не выходит. Ну и слава богу, уверен, что так и будет продолжаться", — объяснил суть инцидента Развожаев на канале "Соловьев Live".

По словам главы города, Киев своей цели не достиг — в Севастополе царит спокойная обстановка.