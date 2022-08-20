Член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Мелитополю.
По словам Рогова, "террористы Зеленского" обстреляли спящий Мелитополь примерно в час ночи. По предварительным данным, для обстрела ВСУ использовали ракетные системы залпового огня (РСЗО) и баллистические ракеты "Точка-У".
"Российские комплексы ПВО сбили две ракеты, выпущенные боевиками ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам города", — сообщил Рогов.
По данным Рогова, в результате обстрела были частично разрушены и повреждены около 20 домов мирных граждан. Один человек получил лёгкую травму ноги.
Рогов заявил, что ВГА Запорожской области и движение "Мы вместе с Россией" окажут помощь жителям Мелитополя, которые пострадали от атак нацистских формирований Украины.
"Обстрел из тяжёлого вооружения спящего города, причём жилого района, где нет военных объектов и целей — ещё одно подтверждение терроризма режима Зеленского в отношении мирного населения", — заявил Рогов.
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