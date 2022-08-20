Рогов: "Террористы Зеленского нанесли ракетный удар по Мелитополю"

Член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Мелитополю.

По словам Рогова, "террористы Зеленского" обстреляли спящий Мелитополь примерно в час ночи. По предварительным данным, для обстрела ВСУ использовали ракетные системы залпового огня (РСЗО) и баллистические ракеты "Точка-У".

"Российские комплексы ПВО сбили две ракеты, выпущенные боевиками ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам города", — сообщил Рогов.

По данным Рогова, в результате обстрела были частично разрушены и повреждены около 20 домов мирных граждан. Один человек получил лёгкую травму ноги.

Рогов заявил, что ВГА Запорожской области и движение "Мы вместе с Россией" окажут помощь жителям Мелитополя, которые пострадали от атак нацистских формирований Украины.

"Обстрел из тяжёлого вооружения спящего города, причём жилого района, где нет военных объектов и целей — ещё одно подтверждение терроризма режима Зеленского в отношении мирного населения", — заявил Рогов.