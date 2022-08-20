Впервые за два месяца воздушная тревога звучит во всех областях Украины

Впервые за два месяца воздушная тревога звучит во всех украинских регионах.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Сообщается, что впервые за два месяца сирены зазвучали во всех областях Незалежной. До обеда воздушная тревога работала в Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. После 14:30 сирены, предупреждающие об ударах, заработали в Одесской, Львовской, Киевской, Сумской и остальных областях.

Союзные силы наносят удары по военным объектам ВСУ, которые расположены как и на территории Донбасса, так и за его пределами. Сообщается, что ракетные удары наносятся по направлению Изюм-Славянск, а также в районе Барвенково Харьковской области.

Если днём Министерство обороны Украины сообщало, что западные области не находятся под угрозой ударов, то теперь заявляется, что "угроза ударов распространяется на всю территорию Украины".