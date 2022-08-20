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Впервые за два месяца воздушная тревога звучит во всех областях Украины

Мир

Впервые за два месяца воздушная тревога звучит во всех украинских регионах.

Впервые за два месяца воздушная тревога звучит во всех областях Украины

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Сообщается, что впервые за два месяца сирены зазвучали во всех областях Незалежной. До обеда воздушная тревога работала в Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. После 14:30 сирены, предупреждающие об ударах, заработали в Одесской, Львовской, Киевской, Сумской и остальных областях.

Союзные силы наносят удары по военным объектам ВСУ, которые расположены как и на территории Донбасса, так и за его пределами. Сообщается, что ракетные удары наносятся по направлению Изюм-Славянск, а также в районе Барвенково Харьковской области.

Если днём Министерство обороны Украины сообщало, что западные области не находятся под угрозой ударов, то теперь заявляется, что "угроза ударов распространяется на всю территорию Украины".

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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