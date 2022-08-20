Sky News: Россия гиперзвуковыми ракетами посылает предупреждение НАТО

Своими гиперзвуковыми ракетами Россия шлёт недвусмысленное предупреждение НАТО, считает аналитик Sky News Алистер Банколл.

Он подчёркивает, что использование Россией гиперзвуковых ракет стало одной из особенностей полугодового военного конфликта на Украине.

Ранее ни одна страна не использовала эти ракеты в бою, и только несколько вооружённых сил имеют или находятся в процессе разработки гиперзвуковых возможностей, отметил эксперт.

Это был редкий пример российского технологического успеха в нынешнем конфликте, добавил Банколл.

По его мнению, решение разместить некоторые из этих вооружений в Калининградском анклаве, задумано как предупреждение НАТО, в частности Польше и прибалтийским государствам Эстонии, Литве и Латвии, которые уже чувствуют себя чрезвычайно уязвимыми для российского нападения.

Гиперзвуковые ракеты могут летать со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, и, в зависимости от их конструкции, могут бороздить атмосферу планеты, способные к внезапным изменениям направления, в отличие от более обычных баллистических ракет, которые следуют более определённой траектории, напомнил аналитик.

Именно эта скорость и непредсказуемость делает их практически невосприимчивыми к современным системам ПВО, заключил он.