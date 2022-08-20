Атаки украинских беспилотников на Крым — тщательно спланированная акция, у которой есть вполне конкретная цель. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.
Эксперт напомнил о последнем подобном инциденте, когда украинский БПЛА появился над территорией Черноморского штаба ВМФ РФ в Севастополе, уточнив, что это была лишь одна из таких попыток.
Леонков уверен, что таким образом противник проверяет боеспособность российских ПВО.
"Такого рода беспилотники заглушить сложно, потому что у него нет канала управления. Он идет в автоматическом режиме по заложенным координатам… Противник проводит тестирование наших ПВО. После Сирии у них появился очередной шанс посмотреть, как работают наши комплексы в боевых условиях. Они ищут ключи, хотят вскрыть нашу систему ПВО", — сказал Леонков в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что для ещё более надёжной защиты побережье Крыма желательно дополнительно оснастить радиолокационными станциями.
Утром 20 августа украинский беспилотник появился у штаба Черноморского флота в Севастополе, где и был ликвидирован российскими ПВО.
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